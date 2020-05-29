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В Бостоне впервые за 124 лет отменили марафон

Каждый желающий сможет принять участие в виртуальных мероприятиях.

В Бостоне впервые за 124 лет отменили марафон
Фото: Twitter

Организаторы Бостонского марафона впервые за 124 лет решили отменить мероприятие.

Об этом говорится на сайте марафона.

Марафон был запланирован на 20 апреля Потом организаторы планировали провести соревнования 14 сентября, однако теперь решили провести их в онлайн-формате. Всем зарегистрированным участникам вернут вступительные взносы.

Сообщается, что в начале сентября проведут ряд связанных с марафоном виртуальных мероприятий, в которых каждый желающий может принять участие. Для этого надо самостоятельно преодолеть 42 км в течение шести часов и предоставить соответствующие подтверждения.

Бостонский марафон - один из самых престижных марафонов мира. Впервые он был проведен в 1897 году.

15 апреля 2013 года в центре Бостона неподалеку от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

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