"Бавария" впервые в истории не отпразднует победу в Бундеслиге: запрет от мэра Мюнхена

Мюнхенская "Бавария" впервые в своей истории не сможет провести традиционное празднование в случае завоевания титула чемпиона Бундеслиги, сообщает Bild.
Празднование запретил мэр Мюнхена Дитер Рейтер из-за пандемии коронавируса.
Мюнхенцы набрали 64 очка после 28 игр и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента в лице дортмундской "Боруссии" на 7 очков.
Напомним, Бундеслига стала первым среди ведущих европейских лиг турниром, матчи которого были возобновлены после карантина.