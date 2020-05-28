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"Бавария" впервые в истории не отпразднует победу в Бундеслиге: запрет от мэра Мюнхена

И это вовсе не козни клуба "Мюнхен-1860".

И Гвардиолы уже нет в &quot;Баварии&quot; и парада не будет - балкон Ратуши остался невостребованным
Фото: EPA/UPG
И Гвардиолы уже нет в "Баварии" и парада не будет - балкон Ратуши остался невостребованным

Мюнхенская "Бавария" впервые в своей истории не сможет провести традиционное празднование в случае завоевания титула чемпиона Бундеслиги, сообщает Bild.

Празднование запретил мэр Мюнхена Дитер Рейтер из-за пандемии коронавируса.

Мюнхенцы набрали 64 очка после 28 игр и занимают первое место в турнирной таблице Бундеслиги, опережая ближайшего конкурента в лице дортмундской "Боруссии" на 7 очков.

Напомним, Бундеслига стала первым среди ведущих европейских лиг турниром, матчи которого были возобновлены после карантина.

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