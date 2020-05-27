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Перед матчем с "Динамо" "Шахтер" разгромил "Оболонь-Бровар" в контрольном поединке (обновлено)

"Горняки" находятся в хорошей форме.

Перед матчем с "Динамо" "Шахтер" разгромил "Оболонь-Бровар" в контрольном поединке (обновлено)
ФК "Шахтер"
Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" вошел в заключительную фазу подготовки к официальному возобновлению сезона.

В товарищеском матче подопечные Луиша Каштру в "одну калитку" обыграли "Оболонь-Бровар" (4:0).

Голами в составе "горняков" отличились Алан Патрик, Марлос, Маркос Антонио и Тете.

Несколькими днями ранее "Шахтер" забил столько же мячей в ворота львовского "Руха", правда, свои ворота не сумел сохранить "сухими" - 4:1.

Добавим, что чуть позже состоится аналогичный спарринг, в котором "Динамо" сыграет с "Олимпиком".

Напомним, в воскресенье в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Шахтер" на НСК "Олимпийский" примет "Динамо". Начало поединка – в 17:00.

Обновление.

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