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Украинец номинирован на включение в символическую сборную Лиги Чемпионов этого сезона

Владислав Остроушко выступает за "Еврофарму".

Украинец номинирован на включение в символическую сборную Лиги Чемпионов этого сезона
Владислав Остроушко
Фото: Facebook

Левый полусредний сборной Украины, защищающий цвета македонского гандбольного клуба "Еврофарма", Владислав Остроушко номинирован на включение в символическую сборную Лиги Чемпионов сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.

Отметим, что в число номинантов вошел и белорусский разыгрывающий запорожского "Мотора" Борис Пуховский, который на протяжении всего группового этапа демонстрировал яркую игру и был одним из лучших снайперов.

Накануне стартовало голосование, которое пройдет до 11 июня, когда и определится символическая сборная ЛЧ сезона-2019/2020.

Болельщикам предлагается сделать выбор из 50 кандидатов в 10 категориях (по 5 – на каждую).

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