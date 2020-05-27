Украинец номинирован на включение в символическую сборную Лиги Чемпионов этого сезона

Левый полусредний сборной Украины, защищающий цвета македонского гандбольного клуба "Еврофарма", Владислав Остроушко номинирован на включение в символическую сборную Лиги Чемпионов сезона-2019/2020, сообщается на официальном сайте турнира.

Отметим, что в число номинантов вошел и белорусский разыгрывающий запорожского "Мотора" Борис Пуховский, который на протяжении всего группового этапа демонстрировал яркую игру и был одним из лучших снайперов.

Накануне стартовало голосование, которое пройдет до 11 июня, когда и определится символическая сборная ЛЧ сезона-2019/2020.

Болельщикам предлагается сделать выбор из 50 кандидатов в 10 категориях (по 5 – на каждую).