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Госсовет Франции рассмотрит судебный иск против досрочного завершения футбольного сезона

Три клуба Лиги 1 - против досрочного завершения сезона.

Госсовет Франции рассмотрит судебный иск против досрочного завершения футбольного сезона
Фото: Sporty Trader

Парижский суд отменил разбирательства по искам "Лиона", "Тулузы" и "Амьена" против досрочного завершения Лиги 1, сообщает The Telegraph. Общее дело будет передано в Государственный совет Франции, который является высшей судебной инстанцией по административным делам.

Отметим, все три клуба являются прямо заинтересованы в возобновлении сезона, ведь "Лион" занял 7-е место и лишился еврокубков на следующий сезон, а "Амьен" и "Тулуза" вылетели во второй французский дивизион.

Клубы считают несправедливым решение распределить места в турнирной таблице, когда несыгранными оставались еще 10 туров. Совместный иск возглавит "Лион".

Ранее президент "Лиона" Жан-Мишель Ола , который в свое время ставил под сомнение поездку в Украину на матч Лиги Чемпионов против "Шахтера", призвал французские власти пересмотреть решение о досрочном окончании футбольного сезона в стране. По мнению функционера, это решение может иметь серьезные экономические и социальные последствия для французского футбола.

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