Министр Румынии по делам молодежи и спорта Ионуц Строе попал в курьезную ситуацию во время онлайн-включения из дома, когда давал интервью телеканалу Pro X.

В момент, когда политик комментировал вероятность того, что Румыния вместе с Сербией, Грецией и Болгарией будет претендовать на совместное проведение Евро-2028, ТВ-камера предательски дрогнула, сменив ракурс и обнажила нижнюю часть тела Ионуца. И оказалось, что "король-то голый" – Строе, по-видимому пребывая перед эфиром в цейтноте, успел одеть только верхнюю половину офисной одежды.

Однако в отличие от короля сказки ‎Ханса Кристиана Андерсена, министр не стушевался, улыбнулся, поправил камеру и как не в чем не бывало продолжил рассказ.

В этом эпизоде бесценна была реакция ведущего, который, по-видимому, не имеет еще такого самообладания, как Строе.

Добавим, что 13 июня в Румынии планируется возобновление футбольного чемпионата.