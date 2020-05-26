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Рестарт чемпионата Италии оказался под угрозой срыва из-за возникшего неожиданного препятствия

Камнем преткновения стало время начала поединков.

Рестарт чемпионата Италии оказался под угрозой срыва из-за возникшего неожиданного препятствия
Фото: ESPN

Серия А активно готовится к возобновлению сезона, которое запланировано на 13 или 20 июня.

На пути к возобновлению сезона было устранено единственное значимое препятствие – был пересмотрен медицинский протокол для матчей.

Однако неожиданно всплыл еще один неурегулированный вопрос: Ассоциация профессиональных футболистов и руководство Серии А не могут договориться о времени начала матчей.

Согласно плану, большая часть матчей должна начинаться в 16:30 по местному времени. Однако вице-президент Ассоциации футболистов Италии Умберто Кальканьо выступил против проведения дневных матчей из-за того, что летом в Италии в такое время суток очень жарко.

"Не может идти и речи о том, чтобы играть в это время - днем, в разгар лета. Президентов клубов должны волновать не только телеправа и рейтинги, но и здоровье, безопасность игроков. Мы не против начала матчей в 18:45 и 21:00", - цитирует Кальканьо Football-Italia.

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