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Игра при пустых трибунах в матчах Бундеслиги катастрофически сказывается для хозяев поля

Лишь 3 победы в 18-ти поединках.

Игра при пустых трибунах в матчах Бундеслиги катастрофически сказывается для хозяев поля
Фото: EPA/UPG

С момента возобновления матчей после карантина Бундеслига успела провести 2 тура.

Отметим, матчи проходят на звенящих эхом пустых аренах. Это обстоятельство не могло не сказаться на результатах.

Из 18-ти проведенных поединков лишь в 3-х или в 16,7% победу праздновали хозяева, 5 матчей (27,7%) завершились вничью и больше половины - 10 (55,6%) – выиграли гости.

Такая тенденция не может не волновать "Боруссию" в преддверии ключевого матча остатка сезона против "Баварии", который состоится завтра в Дортмунде.

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