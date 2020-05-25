Игра при пустых трибунах в матчах Бундеслиги катастрофически сказывается для хозяев поля

С момента возобновления матчей после карантина Бундеслига успела провести 2 тура.

Отметим, матчи проходят на звенящих эхом пустых аренах. Это обстоятельство не могло не сказаться на результатах.

Из 18-ти проведенных поединков лишь в 3-х или в 16,7% победу праздновали хозяева, 5 матчей (27,7%) завершились вничью и больше половины - 10 (55,6%) – выиграли гости.

Такая тенденция не может не волновать "Боруссию" в преддверии ключевого матча остатка сезона против "Баварии", который состоится завтра в Дортмунде.