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Власти Испании официально разрешили возобновить Ла Лигу с 8 июня

Таким образом, перерыв между матчами составит квартал.

Власти Испании официально разрешили возобновить Ла Лигу с 8 июня
Фото: laliga.com

Испанские власти разрешили Ла Лиге возобновить футбольный чемпионат с 8 июня. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Испания сделала, что должна, и теперь для всех открываются новые горизонты. Пришло время восстановить многие из повседневных занятий. Начиная с 8 июня вернется Ла Лига", - цитирует премьер-министра страны Marca.

Сообщалось, что футбольные матчи в Испании должны возобновиться не позднее 12 июня. В противном случае трансляторы получат право разорвать телевизионные контракты по причине форс-мажора.

При этом Ла Лига намерена проводить матчи чемпионата в каждый день недели. Перерыв между матчами одного клуба должен составлять не меньше 72 часов.

Первым после возвращения матчем в чемпионате Испании должно стать андалузское дерби – противостояние между "Бетисом" и "Севильей".

Напомним, последний матч в Ла Лиге был сыгран 10 марта. До конца чемпионата командам осталось сыграть 8 туров. Турнирную таблицу с 2-очковым отрывом от "Реала" возглавляет "Барселона".

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