Фото: EPA/UPG Майкл Джордан

Одним из лотов аукциона Goldin Auctions была игровая форма легенды НБА Майкла Джордана.

В итоге покупатель заплатил за шорты и майку Майкла, в которых он выступал за "Чикаго Буллз" в чемпионском сезоне-1996/97, 288 тыс. долларов.

This 96-97 Jordan game-used Bulls uniform just sold for $288,000 at @GoldinAuctions, a record for a game-used Jordan Bulls uniform. pic.twitter.com/pg5J7ux25s — Darren Rovell (@darrenrovell) May 24, 2020

Среди спортивных коллекционеров в настоящее время сложился настоящий тренд на вещи Джордана, если вспомнить, что чуть ранее с аукциона за 560 тыс. долл. ушли изрядно поношенные кроссовки "Его Воздушества", в которых он выступал в своем первом сезоне в НБА в 1985 году.

А за майку, в которой Джордан выступал в составе "золотой" национальной команды США на Олимпиаде-1992 в Барселоне, покупатель выложил 216 тыс. долл.