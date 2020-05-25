В прошедший уик-энд в Европе после паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновились еще три футбольных чемпионата. Первые матчи состоялись в Армении, Чехии и Венгрии.

В частности, будапештский "Ференцварош", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров и с украинцами Игорем Харатиным и Александром Зубковым в стартовом составе, в матче 27-го тура одолел "Дебрецен" - 2:1.

Одержать волевую победу Fradi помогла "поддержка" 5 тысяч фанов, хотя и всего лишь картонных. Таков был результат акции клуба под названием "Будь там как-то". Любой обладатель абонементов или карты поддержки "Ференцвароша" мог заполнить анкету и прислать свою фотографию, а клуб за свой счет изготовил и разместил "картонных фанатов" на трибунах.

Получилось очень даже эффектно.

The tournament has started again, and it is especially important to keep in touch during these times. So we announced a campaign, to "Be There Somehow", and 5,000 fans were present at the first match 💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/GW9MAaqJPe — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) May 23, 2020

"Ференцварош" имеет неплохие шансы повторить прошлогодний успех и вновь стать чемпионом Венгрии - команда Реброва в турнирной таблице опережает "Фехервар" на 6 очков и имеет игру в запасе.

На следующих выходных запланированы матчи чемпионатов Дании, Польши и Сербии, а в Австрии пройдет матч Кубка страны.