Два украинца попали в рейтинг 50 худших трансферов Английской Премьер-Лиги за всю историю

Портал ESPN представил рейтинг 50 худших трансферов клубов Английской Премьер-Лиги за всю 28-летнюю историю существования этого турнира.

В нем нашлось место и для двух украинцев - форвардов Сергея Реброва, который в 2000 году перешел из киевского "Динамо" в "Тоттенхэм" за 16,2 млн фунтов, и Андрея Шевченко, покинувшего ради "Челси" в 2006 году "Милан" - этот трансфер обошелся лондонцам в 39,5 млн фунтов.

При этом Ребров, который в настоящее время возглавляет "Ференцварош", расположился на экваторе рейтинга, заняв 25-е место.

Фото: Allsport Сергей Ребров

В свою очередь, нынешний наставник сборной Украины занял куда более высокую позицию, которая в данном случае приобретает негативный окрас - 7.

А возглавил сомнительный хит-парад сенегалец Али Диа, которого в 1996 году подписал свободным агентом "Саутгемптон".

Удивительная история трансфера Диа лишний раз доказывает, что и в хваленой АПЛ допускаются нелепые ошибки.

Тогдашнему главному тренеру "святых" Грэму Суннессу поступил телефонный звонок якобы от либерийского футболиста, обладателя "Золотого мяча"-1995 Джорджа Веа, который в настоящее время является президентом Либерии.

"Веа" сказал Сунессу, что Диа - его двоюродный брат, что он играл за "Пари Сен-Жермен" и провел 13 матчей за сборную. Ничего из этого на самом деле не было правдой, и телефонный звонок Сунессу поступил от товарища Диа по университету. Сунесс доверчиво всё это принял за чистую монету и без какой-либо должной проверки предложил Диа одномесячный контракт.

Диа сыграл только один матч за "Саутгемптон". Первоначально было запланировано, чтобы он сыграл в товарищеском матче резервных составов против "Арсенала", но матч был отменен из-за слишком мокрого газона. В официальном матче против "Лидса" сенегалец вышел на замену вместо Мэттью Ле Тиссье на 32-й минуте, но позже был заменен сам на Кеннета Монку на 85-й минуте. "Саутгемптон" проиграл 0:2. После матча Ле Тиссье сказал: "Он бегал по полю, как Бэмби по льду, на это было очень неловко смотреть".

Это был приговор - Диа покинул "Саутгемптон" через две недели после подписания контракта.

Но для "Саутгемптона" затраты на трансфер Диа были практически равны нулю. Чего не скажешь о "Челси" Романа Абрамовича. На втором месте рейтинга расположился Дэнни Дринкуотер, который в 2017 году за 34,1 млн фунтов перешел на "Стэмфорд Бридж" из "Лестера". За 2,5 года Дэнни провел за "пенсионеров" всего 12 поединков, т.е. каждый матч он обходился "Челси" почти в 3 млн фунтов – занятная арифметика.

А замкнул пьедестал худших трансферов АПЛ аргентинец Риккардо Альварес, купленный в 2015 году "Сандерлендом" за 9,5 млн фунтов и не проведшего за "черных котов" ни одного матча.