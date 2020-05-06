Правительство Германии одобрило возобновление Бундеслиги во второй половине мая

На состоявшемся сегодня заседании представителей немецких земель и канцлера Германии Ангелы Меркель было принято решение разрешить Бундеслиге возобновить сезон-2019/20 во второй половине мая, сообщает Sport Bild.

Сезон в Бундеслиге будет возобновлен 15 или 22 мая. Лига сама определит точную дату, когда пройдут первые матчи.

При этом отмечается, что команды до возобновления чемпионата должны пребывать на карантине. Все матчи первой и второй Бундеслиги пройдут без зрителей.

Завтра 36 клубов, выступающих в двух сильнейших дивизионах Германии, проведут собрание, на котором и будет принято решение о возобновлении сезона.

В свою очередь, глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Сейферт прокомментировал решение правительства Германии возобновить сезон Бундеслиги, остановленный из-за пандемии коронавируса.

"Сегодняшнее решение - хорошая новость для первой и второй Бундеслиг, - цитирует Сейферта официальный сайт Бундеслиги. - Это связано с большой ответственностью клубов и их сотрудников по дисциплинированному выполнению медицинских и организационных требований.

Игры без зрителей не являются идеальным решением для всех. Однако в условиях кризиса, угрожающего самому существованию некоторых клубов, это единственный способ сохранить лиги в их нынешнем виде".

До конца сезона командам первой Бундеслиги осталось сыграть 9 туров.