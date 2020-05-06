Шмыгаль анонсировал виртуальную встречу с Меркель 12 мая

Среди вопросов, которые будут обсуждаться, - преодоление эпидемии коронавируса, а также ситуация на Донбассе.

Переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пройдут в режиме видеоконференции 12 мая в 12:00.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

"Среди вопросов, которые будут обсуждаться во время виртуальной встречи, - преодоление эпидемии коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейская интеграция, которая является ключевым приоритетом внешней политики Украины, а также вопросы энергетического сектора", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы правительств планируют обсудить ситуацию на Донбассе в контексте сохранения санкций против Российской Федерации.

Напомним, в начале марта Меркель поздравила Шмыгаля с назначением на должность премьера и пригласила посетить Берлин. Однако, из-за пандемии коронавируса визит организовать не удалось, вместо этого была запланирована видеоконференция.

20 апреля запланированная видеоконференция также не состоялась. Шмыгаль пояснил, что "у коллеги возникли непредвиденные неотложные дела".