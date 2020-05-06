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Зеленский отказался от приглашения Лукашенко приехать на парад 9 мая в Минск

Во время карантина зарубежные визиты президента не планируются.

Зеленский отказался от приглашения Лукашенко приехать на парад 9 мая в Минск
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на парад Победы 9 мая в Минске.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, в Офисе президента заявили, что во время карантина зарубежные визиты Зеленского не планируются.

"Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая. Он также заявил, что не намерен отменять парад , несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

В то же время, российский президент Путин распорядился перенести парад 9 мая на более поздний срок из-за пандемии.

В Украине массовых мероприятий по случаю 8-9 мая не будет.

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