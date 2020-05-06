Зеленский отказался от приглашения Лукашенко приехать на парад 9 мая в Минск

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на парад Победы 9 мая в Минске.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В частности, в Офисе президента заявили, что во время карантина зарубежные визиты Зеленского не планируются.
"Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая. Он также заявил, что не намерен отменять парад , несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".
В то же время, российский президент Путин распорядился перенести парад 9 мая на более поздний срок из-за пандемии.
В Украине массовых мероприятий по случаю 8-9 мая не будет.