Зеленский отказался от приглашения Лукашенко приехать на парад 9 мая в Минск

Во время карантина зарубежные визиты президента не планируются.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Беларусь на парад Победы 9 мая в Минске.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, в Офисе президента заявили, что во время карантина зарубежные визиты Зеленского не планируются.

"Президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко публично пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая. Он также заявил, что не намерен отменять парад , несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

В то же время, российский президент Путин распорядился перенести парад 9 мая на более поздний срок из-за пандемии.

В Украине массовых мероприятий по случаю 8-9 мая не будет.