Саакашвили заявил, что будет работать в Нацсовете реформ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили подтвердил свое назначение в Национальный совет реформ Украины.

Об этом он рассказал Deutsche Welle

"Главой исполнительного комитета, а не секретарем", - уточнил Саакашвили.

Ранее СМИ сообщили о его назначении на пост секретаря совета.

Точную дату назначения Саакашвили пока не назвал.

Как известно, Нацсовет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко. В документе отмечалось, что это - "специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации". Персональный состав Нацсовета утверждает президент.

Согласно официальной информации, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний Нацсовета, последнее - в начале марта 2018 года.

Напомним, 22 апреля Сааакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам. Информацию о возможном назначении подтвердили LB.ua несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "Слуг народа" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что предложение пригласить Саакашвили в Кабмин возникло на одном из совещаний с президентом.

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. В "Слуге народа" также сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения 226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечалось, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, - по решению правительства.

30 апреля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для Саакашвили нашли другой формат работы во власти, однако конкретной должности он не назвал.

Саакашвили дважды был президентом Грузии - с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. На родине его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах главой Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

Зеленский после вступления в должность президента вернул Саакашвили гражданство.