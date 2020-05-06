Законопроект "Слуги народа" о страховании медиков предполагает выплаты лишь в случае смерти, - Порошенко

Законопроект о страховании медработников на случай заболевания коронавирусом должен быть принят завтра на внеочередном заседании парламента, и президент должен его немедленно подписать.

Об этом заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, передает пресс-служба партии.

Он отметил, что с каждым днем все больше медработников инфицируются, но никакой социальной защиты от государства они не имеют.

"По официальной информации, по состоянию на сегодня на утро, из 13 тыс 184 подтвержденных случаев коронавируса 2 тыс 551 - это заболевшие медики. Это почти 20%, хотя в других странах врачи составляют лишь считанные проценты, в среднем не более 2%. Хочу подчеркнуть, что за прошедшие сутки заболело еще 72 медицинских работника. Перед этим сообщалось, что на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 14 медиков. 18 медиков, к сожалению, умерли. Это цена промедления с принятием закона, который мы сегодня рассматриваем, потому что медики являются незащищенными, они не получили обещанных 300% надбавок, которые мы с вами приняли во время принятия бюджета. Сегодня это признала и власть, и министр", – сказал Порошенко.

Порошенко добавил, что альтернативный законопроект, который подали "Слуги народа", предусматривает выплату медицинскому работнику либо в случае смерти, либо в случае наступления инвалидности. Но такое предложение неприемлемо, поскольку в мировой практике не зафиксированы случаи инвалидности от коронавируса. Это означает, что медики, которые заболеют, не получат ничего.

"Я сегодня переговорил с ведущими инфекционными врачами, с главным санитарным врачом и пообщался с иностранными специалистами. Хочу вам подчеркнуть, что ни один из всех заболевших – не только врачей, ни один не получил инвалидность. Коронавирус не влечет за собой инвалидность. Это может быть только как следствие каких-либо сопровождающих болезней.

Это означает, что мы должны остановить профанацию. Когда мы объявим, что мы выплачиваем страховые выплаты врачам после заболевания, а они будут обречены ходить, собирать бумаги и, в конце концов, ничего не получат. Я готов, как компромисс, и эта позиция согласована с другими авторами законопроекта, чтобы мы объединили законопроекты, нашли компромисс и подали единый согласованный законопроект по объему страховых выплат. Пожалуйста. Но не записывайте туда инвалидность, потому что это профессионально опасно, потому что не тянет за собой коронавирус инвалидность", – отметил лидер "ЕС".

Он продолжил: "Мы не можем заменить страхование врачей от заболевания коронавирусом лишь случаями инвалидности. Мы должны защитить врачей. Еще раз подчеркиваю – речь идет не об авторстве и не о политических дивидендах".

Порошенко также настаивает, что закон должен быть ретроспективным, то есть страховые выплаты должны распространяться и на те случаи заболевания и смерти медработников, которые случились с начала эпидемии.