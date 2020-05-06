Комитет Рады пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа медреформы

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации пока не рассматривал вопрос приостановки второго этапа реформы здравоохранения.

Об этом сообщила в фейсбуке член Комитета, депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

"Еще вчера Максим Степанов был готов рассказать Комитету по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования о так называемом аудите и о планах «улучшения» медреформы. А сегодня у министра срочно появились более важные дела. Ну ничего, мы подождем, заседание Комитета по этому вопросу назначено на 8 мая", - написала она.

Стефанишина добавила, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров также не выносился этот вопрос.

"Кстати, сегодня на Кабмин господин Степанов, как и обещал Михаил Радуцкий, постановление об отмене медреформы не вынес. А вот премьер публично заявил, что медреформу продолжать надо", - добавила нардеп.

Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Напомним, что именно глава Комитета вместе с министром здравоохранения презентовал "улучшение" реформы. Так, в комментарии LB.ua Радуцкий рассказал, что все специализированные и высокоспециализированные медучреждения в этом году получат исторический бюджет - то есть, те деньги, которые они получили в 2019 году по субвенции из государственного бюджета. При этом дополнительно будут финансироваться четыре пакета медуслуг - помощь при инсультах, помощь при инфарктах, экстренная медицинская помощь и помощь при COVID-19.

Все остальные пакеты, за которые должны были получать деньги медучреждения, будут внедряться по мере готовности.