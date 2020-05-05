В Раде зарегистрировали проект постановления Арахамии об окончании карантина в парламенте 18 мая

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об организации работы Верховной Рады, инициированного главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. В ней предлагается завершить карантин в парламенте 18 мая и восстановить с этого дня календарный план работы, пишет "Интерфакс-Украина".

В тексте документа предлагается признать утратившим силу п.1 постановления парламента "О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина" и с 18 мая перейти к работе в режиме, предусмотренном календарным планом 3 сессии.

Напомним, что во время карантина заседания Верховной Рады проходили во внеочередном режиме. В частности, они созывались президентом и по требованию народных депутатов.

Следующее внеочередное заседание запланировано на четверг, 7 мая. На нем депутаты рассмотрят законопроект о страховании медиков, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, и законопроект о повышении способности системы здравоохранения противодействовать коронавирусу.

До этого источник LB.ua в "Слуге народа" сообщил, что Рада соберется на следующее внеочередное заседание 12 мая. Позднее эту информацию подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Всеукраинский карантин на заседании Кабмина был продлен до 22 мая, но с 11 мая будут действовать некоторые ослабления.