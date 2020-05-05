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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 7 мая

Будут рассматривать два законопроекта - о страховании медиков и повышении способности системы здравоохранения противодействовать коронавирусу. 

Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады 7 мая
Фото: facebook/Верховна Рада України

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 7 мая. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

"В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Рады и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное заседание на 14:00 7 мая", - говорится в распоряжении.

Будут рассматривать:

  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни № 3380;
  • проект закона о несении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работник государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в сфере защиты населения от инфекционных заболевания (№3376);

Напомним, что фракция "Европейская Солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании. 

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