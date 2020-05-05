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Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса

В стране умерли не меньше 32 тысяч человек.

Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Великобритания вышла на первое место в Европе по числу смертей от коронавируса, опередив Италию.

Об этом пишет "Би-би-си" со ссылкой на данные Национального бюро статистики (ONS).

По данным ONS на 24 апреля, в Англии и Уэльсе умерли 29 648 человек (в их свидетельствах о смерти фигурировал диагноз Covid-19), а с учетом летальных исходов в Шотландии и Северной Ирландии итоговая цифра составила 32 313 человек.

Данные бюро включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах. Они выпускаются еженедельно и приходят с опозданием по сравнению с ежедневными сводками министерства здравоохранения, которые фиксируют смерти только в больницах.

Как сообщили в Национальном бюро статистики, число летальных исходов за неделю с 17 по 24 апреля на 11539 превышало средний показатель за последние пять лет.

По данным британского минздрава, которые были озвучены вечером 4 мая, число умерших от коронавируса достигло 28,7 тысяч.

Напомним, что больше всего смертей от коронавируса зафиксировали в США. Там умерли уже 69 тысяч человек.

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