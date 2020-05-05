Лукашенко приглашает президентов других стран в Минск на парад 9 мая

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск".

Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая.

Соответствующее приглашение он озвучил сегодня во время общения с представителями СМИ, передает БЕЛТА.

"Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск", - сказал глава государства.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар. Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что не намерен отменять парад 9 мая в Минске, несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе. В конце апреля ООН призвала Беларусь, которая является единственной страной в Европе, где не действует карантин, ввести ограничительные меры. С такой же рекомендацией выступал и ВОЗ. При этом президент Лукашенко считает верным решением отказа от введения карантина.

Президент России Владимир Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.