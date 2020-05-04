США увеличивают помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $14,5 млн

Соединенные Штаты расширят помощь Украине на борьбу с коронавирусом с 9,1 млн до 14,5 млн долларов.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

В частности, 12,1 млн долларов США предоставят в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) по программе International Disaster Assistance.

"Средства пойдут на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействия дальнейшему распространению COVID-19", - сообщают в посольстве.

Отмечается, что финансирование поможет смягчить вторичные последствия вроде потери средств к существованию и недостатка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на Донбассе.

Еще 2,4 млн долларов гуманитарной помощи выделят через Государственный департамент США по программе Migration and Refugee Assistance для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.