Усі рахунки в одному застосунку. Що змінює відкритий банкінг

Для клієнтів це означає, що баланси та історію операцій за рахунками в різних банках можна бачити в одному застосунку і самостійно вирішувати, кому і до яких даних відкрити доступ (і будь-коли без обмежень відкликати згоду). Також можна платити напряму з рахунку на рахунок через сторонній сервіс, не передаючи йому паролі, а операції в межах відкритого банкінгу тарифікуватимуться так само, як і в дистанційних каналах банку. Пояснюємо детально, що ця технологія дає клієнтам банків.

Закон «Про платіжні послуги», ухвалений 30 червня 2021 року, заклав основи для відкритого банкінгу, а з 1 серпня 2025 року набули чинності і відповідні акти НБУ. Регулятор розраховує, що нова екосистема посилить конкуренцію на платіжному ринку, поліпшить якість і здешевить платіжні послуги, а також сприятиме фінансовій інклюзії та інноваціям.

Причини запровадження мають європейський вимір. Саме в ЄС після ухвалення другої Директиви про платіжні послуги (PSD2) ця модель почала швидко поширюватися, а Україна рухається до інтеграції в європейський платіжний простір.

В Україні запрацював відкритий банкінг. Це структурований і безпечний обмін даними між надавачами платіжних послуг через відкриті API, який можливий лише за згодою клієнта. Мета системи — дати користувачам різноманітніші й привабливіші пропозиції та змогу бачити рух коштів і залишки на рахунках у різних установах в одному застосунку як в єдиному цифровому гаманці.

Що таке відкритий банкінг?

Відкритий банкінг (Open Banking) – це система безпечного обміну фінансовими даними між банками та іншими фінансовими сервісами. Важливо, що такий обмін можливий лише за згодою клієнта. На практиці це можливість зібрати всі рахунки в одному застосунку: бачити витрати, робити перекази та контролювати свої фінанси в одному місці, не розпорошуючись на безліч додатків.

Розглянемо на прикладі. Клієнт через застосунок надає згоду на доступ до історії витрат за рахунком та загального балансу. Застосунок банку чи фінансового сервісу підключається до банку через спеціальні інтерфейси й опрацьовує ці дані. Жоден банк не передає їх автоматично. Доступ можливий, лише якщо клієнт надасть згоду. Усі ці дані надійно захищені й не можуть поширюватися не за призначенням.

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Ідея відкритого банкінгу полягає в тому, що клієнту не потрібно ні з ким ділитися паролями та персональними даними, обмін відбувається лише між фінансовими інституціями, а дані клієнта залишаються в безпеці. Отже, ви відкриваєте застосунок банку й бачите в ньому всі свої рахунки разом із балансами та історіями витрат.

Відкритий банкінг також дає змогу швидше здійснювати платежі й перекази через підключені фінансові сервіси та самостійно керувати наданими дозволами.

Фото: надано ПриватБанком

Які переваги для клієнта банку від використання системи Open Banking?

В Україні відкритий банкінг лише починає свій шлях. Інноваційні можливості з’являтимуться поступово – залежно від того, як швидко банки та фінансові сервіси інтегруватимуться в нову екосистему. На користувачів чекають такі зміни:

Повний контроль над коштами в одному застосунку. Клієнту більше не потрібно перемикатися між застосунками різних банків, він бачить баланси та історію операцій за всіма своїми рахунками в одному вибраному застосунку.

Клієнту більше не потрібно перемикатися між застосунками різних банків, він бачить баланси та історію операцій за всіма своїми рахунками в одному вибраному застосунку. Аналітика витрат і доходів з усіх карток в одному місці, без додаткових сервісів. Відкритий банкінг дає змогу зібрати інформацію про витрати з усіх карток та проаналізувати персональні фінанси клієнта.

Відкритий банкінг дає змогу зібрати інформацію про витрати з усіх карток та проаналізувати персональні фінанси клієнта. Можливість переказувати кошти між рахунками різних банків напряму, без введення 16-значних номерів карток, термінів дії чи CVV-кодів.

Переваги відкритого банкінгу для бізнесу

Для бізнесу Open Banking значно спрощує фінансову рутину:

Перекази з одного рахунку на інших рахунок ФОП стають дешевшими.

Усі виписки за рахунками можна перевірити в одному місці, не перемикаючись між різними банкінгами. Усі рахунки підприємства відображаються в одній системі.

Відкритий банкінг допомагає автоматизувати бухгалтерію: дані про оплату товарів надходять в облікові програми автоматично та в реальному часі.

Як підключити рахунки різних банків у своєму застосунку?

Щоб почати використовувати Open Banking, відкрийте застосунок фінтех-компанії або банку, у якому хочете об’єднати свої рахунки. Зазначте всю необхідну інформацію та підтвердьте запит за допомогою push-повідомлення в системі банкінгу.

Якщо ви клієнт ПриватБанку, перейдіть у Приват24 до розділу «Усі», виберіть пункт «Відкритий банкінг», натисніть «Додати рахунок» та додайте потрібний рахунок.

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Фото: надано ПриватБанком

Наразі відкритий банкінг функціонує як MVP, і надає можливість клієнту бачити баланси та історію операцій рахунків інших банків, задонатити з будь-якого доданого рахунку та поповнити свою картку ПриватБанку з інших карток у застосунку. Однак, відкритий банкінг тільки розвивається і з часом клієнти зможуть отримати максимум можливостей від технології.

Згоду на доступ до рахунку можна скасувати в будь-який момент.

Фото: надано ПриватБанком

Фото: надано ПриватБанком

Чи безпечно використовувати Open Banking?

Безпека – один із ключових факторів системи Open Banking, яка набагато надійніша за звичні способи передачі даних. Використовуючи відкритий банкінг, клієнт ніколи не передає свої паролі, PIN-коди або CVV-коди стороннім застосункам.

Важливо, що клієнт самостійно надає згоду на відкритий банкінг, яка діє 90 днів, і скасувати її можна у будь-який момент. Коли термін спливе, згоду можна продовжити лише за бажанням користувача.

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Під час користування системою Open Banking людина може надати дозвіл на доступ до таких даних:

баланс рахунку – фінансовий застосунок може показувати актуальний залишок коштів;

історія операцій – для аналізу витрат, планування бюджету або формування фінансової статистики;

баланс та історія операцій – для отримання більш повної інформації про фінанси;

платежі через Open Banking – система дає змогу здійснювати платежі через інші фінансові сервіси.

Доступ до системи мають лише сертифіковані фінтех-компанії та банки, які пройшли ретельну перевірку НБУ. Наразі, це ПУМБ, А-Банк, Глобус, monobank. З часом, список буде поповнюватись.

Відкритий банкінг – це про спільний підхід, і його повне впровадження можливе, якщо всі банки виконають регулювання. Таким чином, процес обміну даними між ними стане безпечним та передбачуваним.