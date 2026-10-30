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Держекоінспекція отримала 20 мобільних мінілабораторій для дослідження шкоди довкіллю

Нові лабораторії спрямують до 15 областей.

Держекоінспекція отримала 20 мобільних мінілабораторій для дослідження шкоди довкіллю
Фото: Мінекономіки/Telegrаm

Державна екологічна інспекція України отримала 20 нових мобільних мінілабораторій, які дозволять оперативніше виявляти забруднення води та ґрунтів, фіксувати наслідки російської збройної агресії та збирати докази для подальшого відшкодування екологічних збитків. 

Про це повідомили в Мінекономіки.

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Нові мінілабораторії спрямують до територіальних органів Держекоінспекції у 15 областях України. Вони забезпечать роботу інспекторів безпосередньо на місцях, зокрема у віддалених громадах і на територіях, що постраждали від бойових дій.

Зібрані проби доставлятимуть до стаціонарних лабораторій для проведення комплексних досліджень. Отримані результати використовуватимуть для встановлення фактів забруднення, оцінки завданої довкіллю шкоди та формування доказової бази для відшкодування збитків.

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