Уряд розширив програму єОселя з акцентом на підтримку молодих сімей

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Кабінет міністрів України оновив умови програми доступної іпотеки єОселя. Зокрема розширили доступ молодих родин до житла, пропонується зниження відсоткової ставки за народження дітей, адаптуються умови програми у прифронтових регіонах тощо. Відповідну постанову ухвалили 15 жовтня.

Як зазначено у пресрелізі Мінекономіки та довкілля, ключові зміни у програмі єОселя:

Виокремлення нової цільової категорії громадян – «молодіжної моделі» кредитування.

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Для цієї категорії запроваджується ступенева базова процентна ставка:

Перші 3 роки дії договору – 7% річних.

З 4-го по 10-й рік – 10% річних.

Починаючи з 11-го року – 12% річних.

Зниження відсоткової ставки за народження дітей. Для нової категорії базова ставка зменшується на 2 відсоткові пункти за кожну дитину, яка народилася або була усиновлена позичальником після отримання іпотеки (з обмеженням мінімальної ставки на рівні 0,1%).

Розширення параметрів вибору житла для молодих сімей. Вартість та площа житла для «молодіжної моделі» можуть перевищувати нормативні параметри до 40%.

Тепер пільгові умови придбання житла (20+ років експлуатації) поширюється на Миколаївську область.

Уточнений статус майнового поручителя. Відтепер це третя особа, яка не є боржником за забезпеченим зобов’язанням, але надає власне майно або майнові права у заставу чи іпотеку. Майновими поручителями можуть бути члени сім'ї кандидата або позичальника. Також додали окремий термін для членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи (ВПО), на користь якої купується майно.

Змінюють правила перевірки майнового стану кандидатів. Строк (36 місяців) перевірки фактів відчуження нерухомості перенесені – від дати подання заяви на дату укладення кредитного договору. Це унеможливлює зловживання в період оформлення кредиту.

Посилення цифровізації через «Дію». Тобто учасник програми, який є ВПО, зобов’язаний вносити відомості про родичів та подружжя в електронній формі через «Дію».

Програма єОселя спрямована на стимулювання попиту на українські товари й на створення сприятливих умов для розвитку виробництва.

Програму реалізовують Мінекономіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.