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У десяти областях є знеструмлення через обстріли

Негода знеструмила близько 140 населених пунктів у трьох областях.

У десяти областях є знеструмлення через обстріли
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК Київські електромережі

Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати дронові атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, а вночі та вранці – здійснив ракетний удар по низці енергооб’єктів. 

Як розповіли в Укренерго, унаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Одеській і Миколаївській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Через дощ і сильні пориви вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 140 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

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Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2 черг) для всіх категорій споживачів. 

Українців закликають у період дії заходів обмеження споживати електроенергію ощадливо. Графік відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 19 жовтня, станом на 09:30, воно було на 4,5% вищим, ніж в цей же час у п’ятницю, 16 жовтня. Причина змін – хмарна погода з дощем у більшості областей України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора добовий максимум споживання зафіксували увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 11 жовтня. Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

Варто обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах оператора системи розподілу.

  • У ніч на 19 жовтня росіяни атакували понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Без світла залишилися щонайменше 550 тисяч сімей.
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