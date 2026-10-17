​У Луцьку після російських атак зупинив роботу завод Kromberg & Schubert

У Луцьку зупинив роботу завод Kromberg & Schubert, який виробляє електричні кабельні системи для автомобілів. Підприємство припинило роботу після російських атак.
Про це повідомила компанія у Facebook.
Там зазначили, що наразі оцінюють ситуацію та координують подальші дії. Безумовним пріоритетом підприємства назвали безпеку, життя та здоров’я працівників.
У компанії також подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.
Працівників закликали залишатися на зв’язку зі своїми безпосередніми керівниками. Інформацію про відновлення роботи обіцяють повідомити через внутрішні канали зв’язку, щойно це стане можливим.
- Завод Kromberg & Schubert ймовірно зазнав атаки 16 жовтня. Згодом голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив про повторне ураження в Луцьку підприємства з іноземними інвестиціями.
- Підприємство спеціалізується на виробництві бортових кабельних систем для автомобілів Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda та Porsche.