​У Луцьку після російських атак зупинив роботу завод Kromberg & Schubert

У компанії наразі оцінюють ситуацію та координують подальші дії.

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У Луцьку зупинив роботу завод Kromberg & Schubert, який виробляє електричні кабельні системи для автомобілів. Підприємство припинило роботу після російських атак.

Про це повідомила компанія у Facebook.

Там зазначили, що наразі оцінюють ситуацію та координують подальші дії. Безумовним пріоритетом підприємства назвали безпеку, життя та здоров’я працівників.

У компанії також подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим службам екстреного реагування за оперативну роботу й захист людей.

Працівників закликали залишатися на зв’язку зі своїми безпосередніми керівниками. Інформацію про відновлення роботи обіцяють повідомити через внутрішні канали зв’язку, щойно це стане можливим.