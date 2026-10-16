​Росіяни атакували кілька районів Харкова, є загиблі (оновлено)

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Унаслідок російської атаки на Харків уранці загинули двоє людей, понад 20 – постраждали. Ворожі безпілотники влучили в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Серед загиблих – 71-річна жінка та 58-річний чоловік.

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За наявною інформацією, з усіх постраждалих – 12 людей дістали поранення, ще п’ятеро зазнали гострої реакції на стрес. До лікарень доправили десятьох травмованих, двоє з них перебувають у важкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місцях ударів працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Також росіяни атакували енергетичну інфраструктуру міста. Наразі тривають роботи для усунення наслідків удару та відновлення постачання критично важливих послуг для населення.

Оновлення. Об 11:57 мер міста Ігор Терехов повідомив про нове влучання "Шахеда" – цього разу у Немишлянському районі міста. О 12:11 стало відомо, що влучання у дах цивільного підприємства, є 2 постраждалих.

Фото: Харківська ОВА