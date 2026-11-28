В обмежений прокат вийшов фільм американського режисера Девіда Фінчера “Нові злощасні пригоди Кліффа Бута”. Сценаристом стрічки став Квентін Тарантіно, адже це сиквел його останньої наразі картини “Одного разу в Голлівуді” . Фільм створений на замовлення Netflix і на стримінгу опиниться 25 грудня. Кінокритик Ігор Кромф розповідає, чи вдався дует двох видатних режисерів і чому Кліфф Бут залишився лише тінню Ріка Далтона.

На дворі 1977-й. З часів, коли каскадер Кліфф Бут (Бред Пітт) знищив убивць з “родини Менсона,” минуло вісім років. Партнерство з зіркою Ріком Далтоном, вічним дублером якого він був, розпалося, тож життя героя відтепер нагадує відеогру GTА, але в сеттингу 1970-х. Бут живе разом зі сварливим харизматичним батьком та працює майстром на всі руки в Голлівуді: кіномеханіком в кінотеатрі Нью-Беверлі (культовий заклад, яким зараз володіє сам Тарантіно), барменом в клубі, де проводять жіночі бої в багнюці, а ще фіксером голлівудських зірок. Щоправда, його фіксерство діє у тій сфері, де зіркам треба порушити закон – наприклад, коли їх шантажують, погрожуючи розкрити гомосексуальність, чи коли треба по-тихому повернути вкрадений “Оскар”.

Всі навколо знають Бута як легендарного персонажа, що віддубасив самого Брюса Лі, і постійно кажуть, що десь його бачили (розкриття цього жарту було б жорстоким спойлером). Одного дня з Бутом зв’язується Карен Кросбі (Елізабет Дебікі), яка зводить його з зіркою бойовиків Чарлі Пітерсом (Скотт Каан, який фактично грає гіперболізовану версію власного батька Джеймса Каана). Той влип в неприємний інцедент з філліпінською мафією, і тепер Буту доведеться це розрулювати.

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Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Нові злощасні пригоди Кліффа Бута'

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Нові злощасні пригоди Кліффа Бута'

У 2023 році Тарантіно заявив, що готовий зняти десятий фільм, який стане заключним у його фільмографії. Це мала бути стрічка “Кінокритик” про кінокритика з порножурналу у 1977 році в Лос-Анджелесі. За деякими відомостями, цим кінокритиком мав бути Кліфф Бут (в однойменному романі Тарантіно, що вийшов після фільму “Одного разу в Голлівуді” і розширив його, цей персонаж справді непогано розбирався в кіно). Згодом Тарантіно вирішив не припиняти режисерську кар’єру і скасував проєкт. Пізніше Девід Фінчер заявив, що зніме продовження про Кліффа Бута за сценарієм Тарантіно, бо просто не може дозволити такому розкішному матеріалу пропасти. Тут важливо згадати, що є цілий список проєктів, які Тарантіно задумав і не реалізував, тож на всі самого лише Фінчера не вистачить.

Те, що пригоди Кліффа Бута –- від початку до кінця тарантівська історія, сумніву не підлягає. Стрічка, по суті, збудована за тим самим принципом, що й “Одного разу в Голлівуді”: глядач дві години спостерігає радше за вайбом Лос-Анджелеса, ніж за сюжетом, а в останні 20 хвилин отримує веселий атракціон ультранасилля. Тут можливо не так багато голих ступнів, але все ще присутні цигарки Red Apple та фастфуд Big Kahuna Burger, що втягують фільм Фінчера у всесвіт Тарантіно. Діалоги також дуже тарантівські: багато гумору та складних попкультурних відсилок, а легка органічність між героями (тут між Піттом та Дебікі) створює особливу динаміку балаканин.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Нові злощасні пригоди Кліффа Бута'

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Нові злощасні пригоди Кліффа Бута'

Та Фінчер все ж намагається додати до тарантівської історії власного стилю, тому одна зі сцен вбивства у фільмі дуже нагадує звірства з фінчерівського “Зодіаку”. Якщо в Тарантіно кожна сцена насильства виглядає як ідеальний перфоманс чорного гумору, то Фінчер надає таким сценам більш похмурого і серйозного настрою. Замість залитого теплим каліфорнійським сонцем Лос Анджелеса в “Одного разу Голлівуді”, Фінчер пропонує неонуарні вайби та відсилки до фільмів “Ночі в стилі буггі” Пола Томаса Андерсона, “Каліфорнійський покер” Роберта Альтмана та “Злі вулиці” Мартіна Скорсезе. Показовим є й використання ШІ. Якщо Тарантіно – ідейний прихильник знімання на плівку та максимально реалістичного відтворення, без зайвого CGI, то Фінчер заявляє, що не вважає себе луддитом і залюбки використовує ШІ-інструменти при роботі з фільмом.

Та головна проблема “Нових злощасних пригод Кліффа Бута” в тому, що це все ще сиквел, а не спін-офф.

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“Одного разу в Голлівуді” Тарантіно робив як любовний лист Голлівуду і його найцікавішому періоду. Головним героєм фільму був Рік Далтон, якого Тарантіно створив як власну фантазію про голлівудську зірку минулої епохи, зіткавши цей образ з десятків біографій реальних акторів. А Кліфф Бут існував, щоб відтіняти голлівудську легенду. Однак саме цей образ втомленого чоловіка, чиє минуле — темне, майбутнє — туманне, а в нинішньому достатньо крутості та самоіронії, щоб пережити його, став претендентом на “вічний образ” у кіно. У романі Тарантіно розширив біографію цього мовчазного персонажа, зробивши його майже нереалістичним героєм війни, додав ще кілька яскравих штрихів до його минулого, і в цілому зробив образ більш фактурним.

Фото: imdb.com Кадр з фільму 'Нові злощасні пригоди Кліффа Бута'

“Нові злощасні пригоди Кліффа Бута” мали вивести цього персонажа з тіні Ріка Далтона та надати йому повноцінне життя з прицілом на франшизу. Втім, Кліфф Бут залишається в траєкторії “Одного разу в Голлівуді”: тут є трохи фансервісу для прихильників роману Тарантіно, зокрема кілька цікавих діалогів про військове минуле Бута, але сам він втрачає першопочатковий шарм, адже фактично перетворюється на антигероя. Замість втомленої самоіронії та нефільтрованої крутості, Кліфф Бут стає так само ідеально гладким, як обличчя Бреда Пітта після косметичних процедур. Всі чоловіки хочуть бути ним, а всі жінки хочуть бути з ним. Спостерігати за яскравим життям Кліффа Бута в стилі GTA Vice City в сеттингу 1970-х цікаво та весело, але жодного розвитку персонажу тут нема, і герой опиняється навіть на дещо гірших позиціях, ніж був в “Одного разу в Голлівуді”.

Фінчер – безумовно видатний голлівудський режисер, але сценарії Тарантіно занадто авторські, щоб їх знімав хтось, крім самого Тарантіно. А сам він ніби грається у підліткову гру “це не моє кіно”, створюючи книги, спектаклі, фікшн-подкасти, а тепер ще й даруючи сценарії, замість того, щоб дослухатися поради Рідлі Скотта: забити на самообмеження десятьма фільмами та використовувати потенціал на повну. Саме тому фільм “Нові злощасні пригоди Кліффа Бута”, хоч і пропонує насичений кіноатракціон з вайбом старого ЛосАнджелеса, розбірками, гумором і навіть романтикою, все ж не спромогається на велику історію чи видатного персонажа.