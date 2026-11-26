Це «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк і «Останнє повідомлення» режисерів Олексія Лєбєдєва та Андрія Волошина.

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оприлюднила списки фільмів, допущених до розгляду в трьох категоріях: «Міжнародний повнометражний фільм», «Повнометражний документальний фільм» та «Повнометражний анімаційний фільм». Про це повідомляє Українська кіноакадемія.

Документальний фільм «Сліди» (Traces) режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк, обраний Українським Оскарівським Комітетом для представлення України на 99-й премії «Оскар», увійшов до списків одразу у двох категоріях — «Міжнародний повнометражний фільм» та «Повнометражний документальний фільм».

Постер фільму "Сліди"

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Цей фільм документує воєнні злочини Росії та силу жіночої солідарності навколо правозахисниці й очільниці організації SEMA Ukraine Ірини Довгань. У стрічці звучать історії шести жінок із різних регіонів України (зокрема Донбасу, Херсонщини та Київщини), серед яких — Ірина Довгань, Ольга Черняк, Тетяна Василенко, Галина Тищенко, Ніна та Людмила Мимрикова.

До розгляду в документальній категорії також допущено фільм «Останнє повідомлення» (The Last Message) режисерів Олексія Лєбєдєва та Андрія Волошина, який цьогоріч був одним із претендентів на представлення України в межах національного відбору.

Постер фільму "Останнє повідомлення"

Цей фільм розповідає про те, як після загибелі 21-річного двоюрідного брата Андрія (Андрія Рачка), якого вбили російські військові, американо-українська співачка та активістка Келсі Кімберлін, яка виросла в США вирушає до України, щоб з'ясувати обставини його смерті, зустрітися з побратимами та зрозуміти причини його добровольчого рішення.

Загалом у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» до розгляду допущено рекордні 104 стрічки, у категорії «Повнометражний документальний фільм» — 190.

За результатами попереднього голосування, яке триватиме з 7 до 11 грудня, у кожній із цих двох категорій буде сформовано шортліст із 15 фільмів.

Офіційні шортлісти Американська кіноакадемія оголосить 15 грудня 2026 року.