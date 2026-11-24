Міжнародне журі відзначило вистави та митців у 7 загальних та 8 індивідуальних номінаціях.

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23 листопада в Києві відбулася церемонія нагородження переможців VIII Всеукраїнського театрального фестивалю-премії GRA, який організовує Національна спілка театральних діячів України (НСТДУ). Про це повідомляють організатори премії.

Найкращою драматичною виставою великої сцени стала постановка «Я бачу, вас цікавить пітьма» львівського театру імені Марії Заньковецької, а найкращою рефлексією на події російсько-української війни визнали «Енеїду» столичного Театру Ветеранів.

Цьогоріч у фінальному етапі, який тривав десять днів, взяли участь 13 державних та незалежних театрів із Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці, Рівного та Хмельницького. Глядачі та журі побачили 14 вистав. Фіналістів оцінювало міжнародне журі, до складу якого увійшли четверо іноземних театральних діячів: дослідниця та професорка Ягеллонського університету Ева Баль (Польща), актор паризького «Театру дю Солей» Арман Сарібекян (Франція), режисер і драматург роттердамського театру Mooi Weer Александр Шрьодер (Нідерланди) та художній керівник нью-йоркського The Public Theater Оскар Юстіс (США).

Лавреати VIII фестивалю-премії GRA:

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Загальні номінації:

Найкраща драматична вистава великої сцени - «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької);

Найкраща драматична вистава камерної сцени (до 150 глядачів) - «Brecht.Cabarett» (Київський академічний театр «Золоті ворота»);

Найкраща музична вистава у жанрі опери/оперети/мюзиклу - «Місяць» (Київський національний академічний театр оперети);

Найкраща танцювальна вистава і вистава фізичного театру - «ЕскапістіКо» (INSHA Dance Company, Київ);

Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм - «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» (Український малий драматичний театр);

Найкраща вистава для дітей, підлітків та сімейного перегляду - «Sex education. Дівоча версія» (Незалежний театр «Лава», Львів);

Найкраща вистава-рефлексія на події російсько-української війни - «Енеїда» (Театр Ветеранів, Київ).

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Індивідуальні номінації:

Найкраща робота акторки - Віталіна Біблів за роль Пані Баліке у виставі «Brecht.Cabarett» (Київський академічний театр «Золоті ворота»);

Найкраща робота актора - Артем Назарук за роль Ескапіста у виставі «ЕскапістіКо» (INSHA Dance Company, Київ);

Найкраща роль другого плану - Марк Дробот за роль Віталія Суботи у виставі «Я бачу, вас цікавить пітьма» (Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької);

Найкраща режисерська робота - Артем Вусик за виставу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію» (Український малий драматичний театр);

Найкраща робота художника - Костянтин Зоркін за сценографію і костюми до вистави «Медея» (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка);

Найкраще хореографічне рішення вистави - Кристина Шишкарьова за хореографію до вистави «Місяць» (Київський національний академічний театр оперети);

Найкраще музичне рішення вистави - Opera aperta (Ілля Разумейко, Роман Григорів) за музичне оформлення до вистави «Енеїда» (Театр Ветеранів, Київ);

Найкращий сучасний драматичний текст - Ніна Захоженко за п’єсу «Sex education. Дівоча версія».

Про фестиваль-премію «ГРА»: