Стрічка розповідає про добу на передовій, зокрема шестигодинну операцію з порятунку поранених українських бійців.

Документальний фільм британського мовника Sky News «24 hours in Ukraine’s kill zone» («24 години в кілзоні в Україні») про українських військових здобув міжнародну телевізійну премію International Emmy Awards.

Як пише Інститут масової інформації, стрічка розповідає про добу на передовій, зокрема шестигодинну операцію з порятунку поранених українських бійців. А журналіст і продюсер фільму Азад Сафаров розповів, що фільм був єдиним про Україну серед номінантів премії, яку щороку вручають за телевізійні програми та новини, створені за межами США.

Над проєктом команда Sky News працювала у жовтні 2025 року спільно з батальйоном «Сила Свободи» 4-ї бригади оперативного призначення “Рубіж” Національної гвардії України.

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Фото: Фейсбук Азада Сафарова Отримана нагорода Emmy

«Це фільм про те, як українці, на відміну, від росіян не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх з найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин. В операції приймали участь українці і 1 полонений росіянин», – розповів Сафаров і додав, що на YouTube стрічка вже зібрала понад 2 мільйони переглядів.

Він також зауважив, що щороку Emmy подаються тисячі фільмів з усього світу, і навіть бути його номінантом – престижно.

«Саме тому найбільше я радію, що завтра в багатьох американських новинах буде про фільм з України. А ще радію, що наш кореспондент назвав батальйон зі сцени в промові подяки», – зазначив Азад Сафаров.