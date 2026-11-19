Мета – дослідження двох міст у діалозі між ними.

4-5 грудня в Чиказькому університеті проведуть симпозіум «Місто до міста: Дніпро — Чикаго», у програмі якого будуть дискусії, презентації та кінопокази. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Центр сучасної культури у Дніпрі, який є співорганізатором події.

Задачею проєкту є дослідити одне місто у діалозі з іншим — з його спільнотами, візуальними мовами та саморепрезентаціями.

Симпозіум «Місто до міста: Дніпро — Чикаго» — колаборація між Чиказьким університетом (University of Chicago) та Центром сучасної культури у Дніпрі. Це запрошення дослідити одне місто у діалозі з іншим — з його спільнотами, візуальними мовами та саморепрезентаціями.

У рамках симпозіуму буде представлено декілька кінопрограм, що куруються Чиказькими архівами кіно, Чиказьким фестивалем андеграундного кіно та Центром сучасної культури у Дніпрі. Фільми 1960–1970-х років, створені у кіноклубі «Юність» Дніпровської політехніки, будуть показані в США вперше.

Локаціями стануть Чиказький університет, мистецький простір Logan Center for the Arts та дослідний інститут Franke Institute for the Humanities.