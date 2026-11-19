За оцінкою аукціону Sotheby's, це один із найзначущих творів останніх місяців життя митця, що досі залишався у приватній власності.

Аукціонний дім Sotheby's продав картину Вінсента ван Гога за рекордну суму – 190,4 млн доларів, повідомляє BBC.

Продаж полотна “Каштани у цвіту” (Châtaigniers en fleurs) значно перевищив попередній аукціонний рекорд для творів цього видатного художника – 117,2 млн доларів, встановлений у 2022 році.

Цей історичний продаж, що відбувся в середу в Нью-Йорку, став можливим після того, як в останній момент було досягнуто домовленості щодо врегулювання суперечки. Вона стосувалася тверджень про те, що в минулому цей витвір мистецтва був проданий під примусом – у період приходу до влади нацистів.

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Картина “Каштани у цвіту” була написана у 1890 році, в останні два місяці життя Ван Гога. За оцінкою Sotheby's, це один із найзначущих творів того періоду, що досі залишався у приватній власності.

Хто саме придбав картину наразі невідомо.

Фото: Вікіпедія Картина ван Гога “Каштани у цвіту” (Châtaigniers en fleurs)

Картину, написану олією, вартість якої перед торгами оцінювали у 180 мільйонів доларів, було виставлено на аукціон у складі колекції, що має назву “Колекція Блак’є-Аррієта”.

За кілька годин до початку аукціону аукціонний дім Sotheby's повідомив, що врегулював суперечку щодо продажу між родиною Блак'є-Аррієта та спадкоємцями родини Фішерів – попередніх німецьких власників цього твору.

Представники, що діяли від імені спадкоємців родини Фішерів, стверджували, що картина могла бути продана під примусом у період приходу нацистів до влади.

Як повідомляється, адвокат спадкоємців родини написав до аукціонного дому Sotheby's від їхнього імені, повідомивши, що картину продали в Амстердамі ще до Другої світової війни – через фінансові збитки, яких видавнича компанія родини Фішерів зазнала за часів нацистського режиму.

“З огляду на складну історію картини в нацистську епоху та страждання, яких зазнала родина Фішерів під час Голокосту, дві родини дійшли взаємоприйнятного рішення, і твір буде продано відповідно до їхньої домовленості”, – повідомили в аукціонному домі Sotheby's.

Хто володів картиною?

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Відомо, що картину придбав відомий німецький видавець Самуель Фішер у 1909 році. Після його смерті у 1934 році вона перейшла у спадок його родині.

У 1932 або 1933 році полотно було передано на зберігання Паулю Кассіреру в Амстердамі, а у 1936 році воно опинилося в руках Анрієтти та Марселя Капферерів у Парижі.

Згодом картина змінила ще чотирьох власників.

У 1975 році твір придбала родина Блак'є. Вони володіли ним понад пів століття – аж до останнього продажу.