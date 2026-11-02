На концерті «Курган & Agregat» продали перші дві нові книги Ілларіона Павлюка за 108 тисяч гривень

Вчора, 1 листопада, під час благодійного концерту гурту «Курган & Agregat» у Житомирі на аукціоні продали перші два примірники нової книги письменника Ілларіона Павлюка «Щось не так з Елайзою». За них виручили 58 і 50 тисяч гривень.
Загалом для благодійних аукціонів на концертах виготовили 30 примірників цієї книжки, кожен із яких має індивідуальний номер.
Станом на вчора вихід цієї книжки не анонсувався, і її немає у відкритому продажі. Наразі лише перейменували інстаграм-сторінку, що раніше була присвячена попередньому роману автора «Книга Еміля» (Видавництво Старого Лева).
У вересні 2026 року Ілларіон Павлюк повідомив, що готує новий науково-фантастичний роман, який має вийти восени і зазначив, що написав сам текст за рік, попри службу і те, що мав дуже мало часу на це.
Ілларіон Павлюк — український письменник і військовослужбовець, автор романів «Білий попіл», «Танець недоумка», «Я бачу, вас цікавить пітьма» та «Книга Еміля». У вересні 2026 року продажі роману «Я бачу, вас цікавить пітьма» перевищили 200 тисяч примірників.
Аукціон відбувся під час концерту «Курган & Agregat» у Житомирському обласному телецентрі. Виступ став частиною благодійного туру гурту «100% на ЗСУ», який розпочався у жовтні та триватиме до кінця листопада 2026 року. У листопаді гурт планує виступити у Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Чернігові, Луцьку, Києві, Кропивницькому, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі, Тернополі, Львові та Рівному.
У жовтні 2025 року письменник і музиканти «Курган & Agregat» оголосили благодійний збір на дрони DJI Matrice 4T, щоб зібрати 1 мільйон гривень. Тоді учасники гурту Аміл і Раміл Насірови та Євгеній Володченко зняли відеоролик за мотивами роману «Я бачу, вас цікавить пітьма», щоб заохотити читачів долучитися до збору. Серед призів для учасників були ексклюзивний рукопис нової книжки з підписом автора та особистий ніж Павлюка, з яким він перебував на бойових завданнях у 2022 році.
У серпні 2025 року під час книжкового фестивалю BestsellerFest у Львові уривок із тоді ще не опублікованої «Книги Еміля» продали на аукціоні за 106 тисяч гривень. Загалом під час фестивалю зібрали близько 700 тисяч гривень на потреби 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.