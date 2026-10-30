Україна закликала ЮНЕСКО відреагувати на російські пропагандистські заходи в Ханському палаці в Криму

МЗС України та Президія Меджлісу кримськотатарського народу засудили заплановані на 31 жовтня – 1 листопада заходи в Бахчисарайському Ханському палаці. Українська сторона заявляє, що Росія використовує кримськотатарську культурну пам’ятку для прославлення імперської політики та виправдання окупації Криму.

Про це ідеться у заяві МЗС України та голови Меджлісу Рефата Чубарова.

Міністерство закордонних справ України висловило протест через заплановані на території Ханського палацу масові заходи, спрямовані на публічне прославлення дій Російської імперії у XIX столітті. У відомстві закликали ЮНЕСКО та її держави-члени задіяти міжнародні механізми для захисту культурної спадщини кримських татар. Про це йдеться у заяві МЗС України.

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За інформацією української сторони, заходи планують провести 31 жовтня – 1 листопада 2026 року. У МЗС вважають, що вони спрямовані на глорифікацію дій Російської імперії, які призвели до примусового витіснення сотень тисяч кримських татар із Криму.

Також у відомстві заявили про погіршення стану пам’ятки через так звану реставрацію, яку проводять російські окупаційні органи в Бахчисараї. За даними МЗС, роботи вже спричинили низку пошкоджень палацу.

Також Президія Меджлісу кримськотатарського народу засудила заплановані заходи та закликала ЮНЕСКО й інші міжнародні організації домогтися припинення використання пам’ятки в пропагандистських цілях. Відповідну заяву оприлюднив голова Меджлісу Рефат Чубаров у Facebook.

За інформацією Меджлісу, програма заходів передбачає облаштування "польового табору російської армії", відтворення побуту полків, які дислокувалися в Криму, та відкриття виставки "Кримська війна 1853–1856 рр.".

У Меджлісі вважають, що такі заходи на території Ханського палацу є спробою прославлення російської колоніальної політики, яка супроводжувалася переслідуваннями кримськотатарського народу та заселенням Криму російськими колоністами. Там також наголошують, що використання палацу для пропаганди має на меті виправдати сучасну політику Росії щодо кримських татар.

Президія Меджлісу звернулася до МЗС України із закликом направити офіційну ноту протесту генеральному директору ЮНЕСКО та голові Виконавчої ради організації, а також ініціювати позачергову сесію Виконавчої ради для розгляду ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Україна вже поінформувала керівництво ЮНЕСКО та держави-члени організації про заплановані заходи. МЗС закликало надати оцінку російським діям, посилити міжнародний захист української та кримськотатарської культурної спадщини, а також розглянути питання відповідальності Росії за її систематичне знищення.

Ханський палац у Бахчисараї був головною резиденцією кримських ханів династії Ґераїв. Його будівництво розпочалося у першій половині XVI століття. Комплекс включає ханські покої, Велику ханську мечеть, гарем, зал Дивану, ханське кладовище та відомий Фонтан сліз.

Це єдиний збережений зразок кримськотатарської палацової архітектури. Палац є пам’яткою культурної спадщини національного значення та внесений Україною до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.