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На Херсонщині 48-річну жінку підозрюють у роботі на окупаційну адміністрацію

Під час окупації Херсона місцева жителька обійняла керівну посаду в так званому уряді Херсонської області та організовувала роботу одного з його управлінь.

На Херсонщині 48-річну жінку підозрюють у роботі на окупаційну адміністрацію
Фото: Wikimapia

Під час окупації Херсона 48-річна місцева жителька добровільно обійняла керівну посаду в окупаційному уряді та відповідала за роботу управління матеріально-технічного забезпечення. Їй заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури 48-річній жительці регіону заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у червні 2022 року, під час окупації Херсона, жінка обійняла посаду так званого «начальника управління матеріально-технічного забезпечення апарату ради міністрів – уряду ВЦА Херсонської області».

На цій посаді вона організовувала роботу управління, займалася підбором кадрів, складала табелі та виконувала інші обов'язки відповідно до посадової інструкції.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Управління СБУ в Херсонській області.

  • Служба безпеки затримала двох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами під час захоплення Херсона, а після деокупації намагалися уникнути кримінальної відповідальності.
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