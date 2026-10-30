Справа «Карфаген»: ВАКС зменшив заставу посадовцю ОГП та ще двом підозрюваним

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави заступнику керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора та ще двом підозрюваним.
«Слідчі судді ВАКС, розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, ще на два місяці продовжили строк тримання під вартою трьом учасникам злочинної організації, яка діяла в Офісі Генерального прокурора», – зазначили там.
Йдеться про заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора, якого вважають керівником злочинної організації, його спільницю Музу та довірену особу.
Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив підозрюваним розмір застави:
- Посадовцю ОГП – зі 120 млн грн до 93 млн грн;
- його спільниці – з 20 млн грн до 15 млн грн;
- довіреній особі – з 15 млн грн до 11,6 млн грн.
Деталі справи
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України. За даними НАБУ та САП, учасники створеної в 2025 році організації можуть бути причетні до «дахування» мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Статті обвинувачення – ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна). У розмовах фігурантів також фігурує «Шеф» – особа, яка керувала Кропивою. Підозру цій людині станом на зараз не оголошували. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора.В аудіо, оприлюднених НАБУ, Кропива обговорював свого шефа. Офіційно Кравченко підозри не отримував. У вересні стало відомо, що Кравченко виїхав за кордон під приводом відрядження. Лише після цього президент відсторонив його, а Верховна Рада підтримала повноцінне звільнення. З "відрядження" Кравченко так і не повернувся.
- Наприкінці жовтня оголосили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, викритої у межах масштабної спецоперації «Карфаген». Йдеться про колишнього очільника одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.