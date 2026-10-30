Справа «Карфаген»: ВАКС зменшив заставу посадовцю ОГП та ще двом підозрюваним

Строк тримання під вартою продовжили ще на два місяці.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави заступнику керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора та ще двом підозрюваним.

Про це розповіли у САП.

«Слідчі судді ВАКС, розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджені прокурором САП, ще на два місяці продовжили строк тримання під вартою трьом учасникам злочинної організації, яка діяла в Офісі Генерального прокурора», – зазначили там.

Реклама

Йдеться про заступника керівника підрозділу Офісу Генерального прокурора, якого вважають керівником злочинної організації, його спільницю Музу та довірену особу.

Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту та зменшив підозрюваним розмір застави:

Посадовцю ОГП – зі 120 млн грн до 93 млн грн;

його спільниці – з 20 млн грн до 15 млн грн;

довіреній особі – з 15 млн грн до 11,6 млн грн.

Деталі справи