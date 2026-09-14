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Руслан Кравченко вночі виїхав за кордон (оновлено)

Він написав заяву на звільнення ще понад тиждень тому, але Верховна Рада через відсутність пленарних засідань її не розглядала. 

Руслан Кравченко вночі виїхав за кордон (оновлено)
Руслан Кравченко
Фото: Офіс генпрокурора

Руслан Кравченко виїхав за кордон перед тим, як публікувати відео зі звинуваченнями на адресу НАБУ і САП і заявою про підписання підозри Семену Кривоносу. Після повідомлень журналістів про виїзд серед ночі за кордон Кравченко написав допис у Facebook, у якому сказав, що перебуває «у відрядженні» .

В межах цього відрядження генпрокурор, що понад тиждень тому написав заяву на відставку, планує зустрічі, аби «поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України». Кого саме зібрався інформувати, він не уточнив.

За інформацією джерел УП серед правоохоронних органів, генеральний прокурор Руслан Кравченко сьогодні вночі виїхав за кордон. Журналіст Михайло Ткач повідомив, що, за даними співрозмовників редакції, все ще чинний генпрокурор перетнув кордон о 2:30 на службовому авто. Інформацію про виїзд за кордон раніше повідомив і Центр протидії корупції.

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За інформацією журналістів, Кравченко використав відрядження до Литви як підставу для перетину кордону.

Близько 8 ранку 14 вересня на сторінках Офісу генпрокурора опублікували відеозвернення Руслана Кравченка, в якому він заявив про підписання Семену Кривоносу підозри в нібито підробці документів задля отримання неправомірної вигоди. Також він сказав, що підписав підозру близькій людині керівника Спеціалізованої антикорпрокуратури. І заявив, що НАБУ і САП під час обшуків нібито вкрали матеріали слідства, що стосуються співробітників цих органів.

Президент Володимир Зеленський після такої заяви закликав Верховну Раду якомога швидше проголосувати за відставку Кравченка.

У НАБУ повідомили, що Кривоносу підозру станом на зараз не вручали, а заяви генпрокурора вони розцінюють як продовження тиску, що активізувався рік тому саме зі спроб підпорядкувати їх ОГП. 

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