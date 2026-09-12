Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав Путіна розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.
Про це пише dpa.
Зустріч лідерів відбулася у Нью-Делі напередодні саміту БРІКС, який розпочнеться 12 вересня.
"Діалог і дипломатія – це правильний шлях вирішення конфліктів", – сказав Моді Путіну, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії. Він зазначив, що Індія готова підтримувати мирні зусилля.
Індія є основним покупцем російської нафти та зерна. Країна постраждала від труднощів у судноплавстві на Чорному морі, спричинених російськими та українськими ударами, а індійські моряки стали жертвами атак дронів.
Як зазначає видання, Моді посилив свою риторику щодо війни в Україні на зустрічі в Киргизстані наприкінці серпня, закликаючи Путіна припинити бойові дії перед камерами.
В індійській заяві також йдеться, що Моді та Путін домовилися зміцнити особливе стратегічне партнерство між двома країнами.
- Президент Росії Володимир Путін прибув до Делі в п'ятницю для участі в саміті БРІКС, що відбудеться у комплексі “Бхарат Мандапам” 12-13 вересня.Це перша особиста участь Путіна в саміті БРІКС за межами Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.