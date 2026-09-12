Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані вимагає не допустити Зорана Мамдані до заходів у річницю терактів 11 вересня
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаПолітика

Прем'єр Індії закликав Путіна перейти до переговорів та завершувати війну в Україні

Двосторонні переговори Моді та Путіна відбулись напередодні саміту БРІКС.

Прем'єр Індії закликав Путіна перейти до переговорів та завершувати війну в Україні
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді  закликав Путіна розпочати переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це пише dpa.

Зустріч лідерів відбулася у Нью-Делі напередодні саміту БРІКС, який розпочнеться 12 вересня.

Реклама

"Діалог і дипломатія – це правильний шлях вирішення конфліктів", – сказав Моді Путіну, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Індії. Він зазначив, що Індія готова підтримувати мирні зусилля.

Індія є основним покупцем російської нафти та зерна. Країна постраждала від труднощів у судноплавстві на Чорному морі, спричинених російськими та українськими ударами, а індійські моряки стали жертвами атак дронів.

Як зазначає видання, Моді посилив свою риторику щодо війни в Україні на зустрічі в Киргизстані наприкінці серпня, закликаючи Путіна припинити бойові дії перед камерами. 

В індійській заяві також йдеться, що Моді та Путін домовилися зміцнити особливе стратегічне партнерство між двома країнами.

  • Президент Росії Володимир Путін прибув до Делі в п'ятницю для участі в саміті БРІКС, що відбудеться у комплексі “Бхарат Мандапам” 12-13 вересня.Це перша особиста участь Путіна в саміті БРІКС за межами Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies