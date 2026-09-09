Літак Зеленського ледь зіткнувся з дроном під час вильоту з Молдови до Норвегії

Дрон пролетів дуже близько від повітряного судна.

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Літак президента України Володимира Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником під час вильоту з Молдови до Осло.

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, коментуючи прибуття українського лідера на похорон норвезького короля Гаральда V, пише NRK.

За словами Стере, виліт із Молдови супроводжувався серйозною загрозою, адже дрон пролетів дуже близько від президентського борта. Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг також підтвердив, що Зеленський розповідав про проблеми під час вильоту й затримку рейсу через загрози для літака.

Попри небезпеку, український президент прибув до Осло, де провів низку зустрічей із норвезьким керівництвом. Головною темою перемовин із прем'єром, міністром фінансів і очільником МЗС Норвегії стало посилення української протиповітряної оборони. Сторони обговорили постачання систем ППО та створення спільних виробничих потужностей для потреб України.