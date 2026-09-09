Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
«150 заявок на програму з Fire Point і ніхто не пройшов». Президентка КАІ про вступну кампанію, співпрацю з бізнесом та вплив ШІ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ГоловнаПолітика

Літак Зеленського ледь зіткнувся з дроном під час вильоту з Молдови до Норвегії

Дрон пролетів дуже близько від повітряного судна.

Літак Зеленського ледь зіткнувся з дроном під час вильоту з Молдови до Норвегії
президент України Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Літак президента України Володимира Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником під час вильоту з Молдови до Осло. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, коментуючи прибуття українського лідера на похорон норвезького короля Гаральда V, пише NRK.

За словами Стере, виліт із Молдови супроводжувався серйозною загрозою, адже дрон пролетів дуже близько від президентського борта. Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг також підтвердив, що Зеленський розповідав про проблеми під час вильоту й затримку рейсу через загрози для літака.

Попри небезпеку, український президент прибув до Осло, де провів низку зустрічей із норвезьким керівництвом. Головною темою перемовин із прем'єром, міністром фінансів і очільником МЗС Норвегії стало посилення української протиповітряної оборони. Сторони обговорили постачання систем ППО та створення спільних виробничих потужностей для потреб України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies