Президент Зеленський обговорив із партнерами антибалістичну програму FREYJA для захисту неба

Володимир Зеленський та прем’єр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили з оборонними компаніями програму FREYJA для інтегрованого захисту Європи.

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Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустрівся з керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Головною темою переговорів стала антибалістична програма FREYJA, яка має забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Разом із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зустрілися з керівниками оборонних компаній країн-партнерів. Головна тема – антибалістична програма FREYJA, яка здатна забезпечити Європі інтегрований захист від повітряних загроз завдяки спільним зусиллям України, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Норвегії, Іспанії, Швеції та Великої Британії", – ідеться у повідомленні.

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Під час зустрічі керівництво країн та представники оборонної промисловості узгодили подальші кроки для реалізації програми.

Зокрема, президент Зеленський провів переговори з керівництвом FirePoint, Kongsberg, Weibel, Saab, Diehl Defence, Hensoldt, Thales, Safran, Sener та Leonardo.

"Узгодили, що конкретно мають зробити лідери й урядовці на своєму рівні, а виробники та розробники – на своєму. Розраховуємо на перші практичні результати", – зазначив президент.

Зеленський подякував Норвегії за організацію зустрічі та партнерам за готовність спільно працювати над посиленням протиповітряної та протиракетної оборони.

"Захист європейського неба – це наша спільна справа", – наголосив глава держави.

Раніше президент Зеленський анонсував Ставку щодо антибалістичної програми FREYJA та нових дипстрайків.

Проєкт "Фрея"

Російські балістичні атаки залишаються для України особливо болючими через дефіцит ракет, здатних їх відбивати. Запаси антибалістики ще більше вичерпалися через війну на Близькому Сході. Згідно з даними Повітряних сил України, цього року було вже декілька атак, коли Україна не змогла збити жодної балістичної ракети, оскільки не мала, чим. Поки що боротися з балістикою можуть лише ракети PAC-3 для систем ППО Patriot.

На тлі цього Україна активізувала намагання створити власну систему ППО, яка зможе збивати балістичні ракети. Забезпечити виробництво всього необхідного самостійно вона не може, тому пропонує долучитися іноземним партнерам. Антибалістична система "Фрея" має стати аналогом Patriot у плані збиття балістичних цілей, але отримати масовіше виробництво і бути дешевшою.

Прототип системи має бути готовим до середини 2027-го, говорили в РНБО. Український виробник ракет та безпілотників Fire Point, який розробив крилату ракету Flamingo, заявив, що буде провідним промисловим партнером у проєкті. У червні компанія оголосила про угоду з німецьким виробником оборонної продукції Hensoldt щодо постачання радарів для проєкту.