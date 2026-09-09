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Козятинський: Федоров не комунікував зі мною про заяву стосовно виборів під час війни

Ветеран вважає однією з причин протесту відсутність комунікації від президента. 

Козятинський: Федоров не комунікував зі мною про заяву стосовно виборів під час війни
Ветеран Дмитро Козятинський
Фото: Facebook / Dmytro Koziatynskyi

Ексміністр оборони Михайло Федоров не комунікував з одним з організаторів протестів на його підтримку Дмитром Козятинським стосовно заяви про необхідність визначити параметри проведення виборів під час війни. Про це ветеран і активіст повідомив на організованому LB і EFI Group заході в межах проєкту «Нова країна».

Він вважає, що люди виходили за Федорова не як за персоналію, а як за уособлення реформ і боротьби з корупцією. Після виходу відеозаяви Федорова стало занадто складно абстрагуватися від персоналії.

«Але тоді вже і протести в принципі закінчилися. Я не вважаю, що це була зрада протестного руху. Неодноразово казав, що проти виборів під час війни, але при цьому сам факт легітимізації дискусії стосовно виборів у суспільстві – на мою думку, це добре», – сказав він.

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Козятинський додав, що за умови існування дискусії цей механізм може виникнути.

«Можливо, колись настане такий момент, що непроведення виборів стане більше небезпечним, ніж проведення. Зараз, на мою думку, це не так», – сказав він.

Контекст

Після рішення президента оновити уряд і повідомлення про те, що Михайло Федоров втратить посаду міністра оборони в Києві та багатьох інших містах розпочалися протести. Одним з організаторів був ветеран Дмитро Козятинський, який рік тому також організовував мітинги проти позбавлення незалежності НАБУ і САП.

Протести тривали місяць – допоки президент не вніс Євгенія Хмару кандидатом на посаду. В день подання Федоров опублікував ролик, у якому закликав визначитися, як можна провести вибори під час війни. Після цього Козятинський оголосив про завершення протестів. 

Коментуючи причини протестного руху, Козятинський казав, що насамперед це відсутність комунікації від президента про причини заміни уряду і звільнень.

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