У Берліні відбулися мітинги через рішення закрити «Російський дім»

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4 вересня у Берліні пройшли акції прихильників і противників закриття "Російського дому науки і культури".

Усі мітинги відбулися під посиленою охороною поліцейських, які обмежили доступ учасників до місць проведення заходів, пише DW.

Перед будівлею "Російського дому" зібралися близько 500 людей, які виступали проти його закриття. Мітинг організували партія Сари Ваґенкнехт, Комуністична партія Німеччини і неурядова організація "Товариство російсько-німецької дружби".

Неподалік зібралися близько 250 людей з вимогою закрити "Російський дім". До цієї акції долучилися представники "зелених" і проукраїнські активісти. Вони принесли символічні коробки, куди співробітники установи мали б складати свої речі, а також тримали плакати з написами "Чемодан, вокзал, Москва" і "Ні кремлівській пропаганді!".

Ще одну невелику акцію влаштував понад десяток осіб із біло-синьо-білими прапорами так званої російської опозиції. Вони також вимагали закриття установи.