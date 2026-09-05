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У Берліні відбулися мітинги через рішення закрити «Російський дім»

Усі масові акції відбувалися під посиленою охороною поліції.

У Берліні відбулися мітинги через рішення закрити «Російський дім»
«Російський дім» у Берліні
Фото: faz.net

4 вересня у Берліні пройшли акції прихильників і противників закриття "Російського дому науки і культури". 

Усі мітинги відбулися під посиленою охороною поліцейських, які обмежили доступ учасників до місць проведення заходів, пише DW.

Перед будівлею "Російського дому" зібралися близько 500 людей, які виступали проти його закриття. Мітинг організували партія Сари Ваґенкнехт, Комуністична партія Німеччини і неурядова організація "Товариство російсько-німецької дружби". 

Неподалік зібралися близько 250 людей з вимогою закрити "Російський дім". До цієї акції долучилися представники "зелених" і проукраїнські активісти. Вони принесли символічні коробки, куди співробітники установи мали б складати свої речі, а також тримали плакати з написами "Чемодан, вокзал, Москва" і "Ні кремлівській пропаганді!".

Ще одну невелику акцію влаштував понад десяток осіб із біло-синьо-білими прапорами так званої російської опозиції. Вони також вимагали закриття установи.

  • 1 вересня Німеччина заявила про пряму причетність Росії до гібридної атаки, яка сталася 4 серпня у Лейпцигу. 
  • У відповідь на дію Москви очільник МЗС Йоганн Вадефуль оголосив про закриття генерального консульства Росії у Бонні та «Російського дому» в Берліні, який офіційно є культурним центром, але вважається осередком російського шпигунства. Після цього єдиним дипломатичним представництвом РФ у Німеччині залишиться посольство в Берліні.
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