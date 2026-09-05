Spiegel: хакери опублікували у мережі 6 терабайтів важливих даних Сенату Берліна

Хакерське угруповання Rhysida опублікувало в інтернеті майже шість терабайтів критично важливих даних Сенату Берліна, повідомляє Spiegel.
Після масштабної кібератаки на державну адміністрацію вимагачі встановили зворотний відлік на своєму сайті та вимагали викуп у розмірі 30 біткойнів (приблизно два мільйони євро). Зворотний відлік закінчився у п'ятницю о 15:35 за місцевим часом.
У Сенаті заявили, що вимоги хакерів вони виконувати не будуть.
Невдовзі після закінчення відліку пакет даних обсягом приблизно 5,8 терабайта виклали у даркнеті. Зараз є доступними понад 1,4 мільйона файлів, у соціальних мережах вже є списки з переліком цих файлів.
Вимагачі заявили, що нібито отримали у своє розпорядження майже 80 тисяч справ щодо адміністративних правопорушень та понад 46 500 контрактів, а також інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, судові документи, плани дій у надзвичайних ситуаціях, паролі та майже 6 тисяч файлів, що містять облікові дані для входу.
Федеральне відомство з інформаційної безпеки (BSI) припускає, що зловмисники діють виключно заради фінансової вигоди.
“Поки що не встановлено зв'язку з державними чи політично мотивованими суб'єктами”, – зазначили у відомстві.
BSI також видала застереження щодо безпеки, попередивши про складні багаторівневі дії нападників, які Microsoft у своєму блозі назвала TerminalFix.
- У серпні у Берліні виявили кібератаку на інформаційну мережу уряду. Через інцидент дві сенатські адміністрації були відключені від мережі з міркувань безпеки.