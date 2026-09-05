Spiegel: хакери опублікували у мережі 6 терабайтів важливих даних Сенату Берліна

Від влади вимагали приблизно два мільйони євро викупу, але у Сенаті відмовилися платити.

Хакерське угруповання Rhysida опублікувало в інтернеті майже шість терабайтів критично важливих даних Сенату Берліна, повідомляє Spiegel.

Після масштабної кібератаки на державну адміністрацію вимагачі встановили зворотний відлік на своєму сайті та вимагали викуп у розмірі 30 біткойнів (приблизно два мільйони євро). Зворотний відлік закінчився у п'ятницю о 15:35 за місцевим часом.

У Сенаті заявили, що вимоги хакерів вони виконувати не будуть.

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Невдовзі після закінчення відліку пакет даних обсягом приблизно 5,8 терабайта виклали у даркнеті. Зараз є доступними понад 1,4 мільйона файлів, у соціальних мережах вже є списки з переліком цих файлів.

Вимагачі заявили, що нібито отримали у своє розпорядження майже 80 тисяч справ щодо адміністративних правопорушень та понад 46 500 контрактів, а також інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, судові документи, плани дій у надзвичайних ситуаціях, паролі та майже 6 тисяч файлів, що містять облікові дані для входу.

Федеральне відомство з інформаційної безпеки (BSI) припускає, що зловмисники діють виключно заради фінансової вигоди.

“Поки що не встановлено зв'язку з державними чи політично мотивованими суб'єктами”, – зазначили у відомстві.

BSI також видала застереження щодо безпеки, попередивши про складні багаторівневі дії нападників, які Microsoft у своєму блозі назвала TerminalFix.