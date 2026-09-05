Трамп назвав протистояння з Іраном "не війною, а дрібницею"

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі спробував применшити масштаби та вплив збройного конфлікту з Іраном.

Як пише The Guardian, республіканець заявив, що це не війна, а small potatoes - американська ідіома на позначення дрібниці, чогось тривіального та неважливого.

У відповідь на запитання, чому ж тоді під час "дрібниці" загинули 18 американських військовослужбовців, 750 були поранені, а ударні групи авіаносців зафіксували рекордні періоди розгортання, Трамп парирував, що "у В'єтнамі ми втратили 100 тисяч, а під час інших конфліктів десятки тисяч". Він також тричі перепитав у журналістів, як довго США воювали у В'єтнамі.

Президент також заявив, що зараз між США та Іраном немає активних бойових дій, Америка отримує з Персидської затоки багато нафти і контролює Ормузьку протоку. Усі три твердження не відповідають дійсності і спростовуються інформацією кореспондентів з Близького Сходу.

Трамп раніше неодноразово сам називав події останніх майже семи місяців війною, навіть буквально на початку тижня.