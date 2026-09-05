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Трамп назвав протистояння з Іраном "не війною, а дрібницею"

У США обурилися, оскільки конфлікт забрав життя 18 військовослужбовців.

Трамп назвав протистояння з Іраном "не війною, а дрібницею"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі спробував применшити масштаби та вплив збройного конфлікту з Іраном.

Як пише The Guardian, республіканець заявив, що це не війна, а small potatoes - американська ідіома на позначення дрібниці, чогось тривіального та неважливого.

У відповідь на запитання, чому ж тоді під час "дрібниці" загинули 18 американських військовослужбовців, 750 були поранені, а ударні групи авіаносців зафіксували рекордні періоди розгортання, Трамп парирував, що "у В'єтнамі ми втратили 100 тисяч, а під час інших конфліктів десятки тисяч". Він також тричі перепитав у журналістів, як довго США воювали у В'єтнамі. 

Президент також заявив, що зараз між США та Іраном немає активних бойових дій, Америка отримує з Персидської затоки багато нафти і контролює Ормузьку протоку. Усі три твердження не відповідають дійсності і спростовуються інформацією кореспондентів з Близького Сходу. 

Трамп раніше неодноразово сам називав події останніх майже семи місяців війною, навіть буквально на початку тижня. 

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