Трамп назвав мету візитів Кушнера і Віткоффа до Москви та Києва

У процесі врегулювання війни очікується перший за багато місяців зсув з мертвої точки.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував поїздку своїх переговорників Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа до Москви, після чого зять та спецпосланець глави держави мають вперше завітати до Києва.

Як пише "Європейська правда", під час спілкування із журналістами республіканець заявив, що Кушнер та Віткофф "везуть із собою пропозицію щодо завершення війни". Трамп очікувано не уточнив умови свого мирного плану.

На тлі візиту Кушнера та Віткоффа новинними мережами активно поширилася інформація про нібито отримане підрозділами Сил оборони розпорядження припинити вогонь упродовж чотирьох діб - з опівночі 5 вересня до кінця 8 вересня. Проте одразу після настання нової доби у Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу БПЛА.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв на період 5-6 вересня забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору для безпечного перельоту Кушнера та Віткоффа.