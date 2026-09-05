На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоВійна

Трамп назвав мету візитів Кушнера і Віткоффа до Москви та Києва

У процесі врегулювання війни очікується перший за багато місяців зсув з мертвої точки.

Трамп назвав мету візитів Кушнера і Віткоффа до Москви та Києва
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував поїздку своїх переговорників Джареда Кушнера та Стівена Віткоффа до Москви, після чого зять та спецпосланець глави держави мають вперше завітати до Києва.

Як пише "Європейська правда", під час спілкування із журналістами республіканець заявив, що Кушнер та Віткофф "везуть із собою пропозицію щодо завершення війни". Трамп очікувано не уточнив умови свого мирного плану.

На тлі візиту Кушнера та Віткоффа новинними мережами активно поширилася інформація про нібито отримане підрозділами Сил оборони розпорядження припинити вогонь упродовж чотирьох діб - з опівночі 5 вересня до кінця 8 вересня. Проте одразу після настання нової доби у Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу БПЛА. 

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв на період 5-6 вересня забезпечити нормальне функціонування російського повітряного простору для безпечного перельоту Кушнера та Віткоффа.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies