РФ обстріляла складські приміщення у Бучанському районі Київщини

Окупанти атакували складські приміщення у Бучанському районі Київщини.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.
ОВА додала, що на місцях подій працюють всі екстрені і профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки обстрілу.
Жителів області закликали бути максимально пильними і не нехтувати правилами безпеки.
- Вранці 4 вересня Росія продовжила дроновий терор Києва і області. В Солом'янському районі після атаки було загоряння нежитлової забудови.