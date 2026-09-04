РФ обстріляла складські приміщення у Бучанському районі Київщини

За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

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дим після обстрілів, фото ілюстративне

Окупанти атакували складські приміщення у Бучанському районі Київщини.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

За попередніми даними, постраждалих і загиблих немає.

ОВА додала, що на місцях подій працюють всі екстрені і профільні служби. Рятувальники й правоохоронці ліквідовують наслідки обстрілу.

Жителів області закликали бути максимально пильними і не нехтувати правилами безпеки.