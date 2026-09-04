Окупанти атакували Кременчуцький район Полтавщини, постраждала дитина

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Росіяни увечері 4 вересня атакували БпЛА Кременчуцький район Полтавської області. Через падіння ворожого дрона травмована трирічна дівчинка.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"У Кременчуцькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА. Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі. Попередньо, травми отримала трирічна дівчинка. Їй надають усю необхідну допомогу. Екстрені служби працюють на місці. Інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.